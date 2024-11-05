وزير الصحة يعلن اختتام الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في محافظة غزة

وطن: أعلن وزيرة الصحة ماجد أبو رمضان اليوم الثلاثاء، اختتام الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في محافظة غزة.

وأضاف أبو رمضان في بيان لوزارة الصحة، أن عدد الأطفال المطعمين في رابع أيام الحملة في مدينة غزة بلغ 297 طفلاً، فيما بلغ المجموع الكامل للمطعمين من الأطفال في مدينة غزة 105558 طفلاً

وأشار وزير الصحة إلى أن العدد الاجمالي للمطعمين في الجولة الثانية بقطاع غزة بلغ 556774 طفلاً تحت عمر 10 سنوات، حيث وصلت نسبة التغطية 94%.

وقال إن أطفالنا في محافظة شمال غزة ما زالوا محرومين من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح جراء تصاعد وتيرة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافه لمراكز العلاج والتطعيم، وصعوبة تحرك الأهالي والكوادر الصحية، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على أطفالنا، حيث إن الجرعة الثانية لازمة للحصول على المناعة الكاملة ومنع انتقال العدوى للآخرين مستقبلاً.