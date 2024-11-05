تواصل عدوان الاحتلال على قباطية.. اصابة طفل هاجمه كلب تابع لجيش الاحتلال

وطن: أصيب طفل بجروح، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن هاجمه كلب تابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت إصابة لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد عضة من كلب تابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي وجرى نقلة إلى مستشفى جنين الحكومي.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على بلدة قباطية منذ قرابة 6 ساعات متواصلة.

واستشهد خلال الاقتحام الشابين مجدي حمزة سباعنة، وعمر مصطفى سباعنة بعد صدم مركبتيهما وإطلاق الرصاص بشكل مباشر عليهما، فيما استشهد شاب آخر بعد اصابته برصاصة بالصدر خلال تواجده على سطح منزله.

كما أصيب مصور صحفي يعمل لدى التلفزيون العربي بشظايا رصاص حي في البطن ووصفت اصابته بالمستقرة

وبدأ اقتحام البلدة بعد اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة تحاصر منزلاً في أحد احياء البلدة، فيما وصلت تعزيزات عسكرية، وبدأ جنود الاحتلال بإطلاق قذائف الانيرجا تجاه المنزل المحاصر وسط إطلاق نار كثيف عليه.

وفي وقت لاحق هدمت جرافة عسكرية اسرائيلية اجزاء من المنزل الذي يستمر حصاره حتى الآن.