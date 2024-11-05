الاحتلال يقتحم بورين جنوب نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية بورين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا كبيرا من المركبات والآليات العسكرية، والجنود المشاة اقتحموا القرية مساء اليوم، وانتشروا في أحياء القرية كافة، بعد ساعتين فقط من انسحابهم منها.

وأضاف أن الاقتحام الأول استمر منذ الساعة السادسة صباحا للقرية، حتى الرابعة مساء، حيث أغلق الاحتلال كافة مداخل القرية ومنع الدخول والخروج منها، بأعداد كبيرة من الجيش أيضا، وشرع بأعمال مداهمة وتفتيش وتخريب لعدد كبير من المنازل فيها.