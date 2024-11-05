7 ولايات متأرجحة تحسم السباق الى البيت الأبيض

وطن: انطلقت الانتخابات الرئاسية اليوم في الولايات المتحدة الاميركرية وسط منافسة شديدة بين المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس .



وفي السياق أفادت مصادر عالمية أن سبع ولايات متأرجحة تعد النتيجة فيها حاسمة لجهة من سيخلف الرئيس الاميركي جو بايدن لأربع سنوات مقبلة.

وقد جاءت الاستطلاعات بحسب مؤشر "يوغوف" فجر اليوم بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة على الشكل التالي:

بنسلفانيا: 48% هاريس 46% ترامب

نيفادا: 49% هاريس 46% ترامب

جورجيا: هاريس 46% ترامب 48%

كارولينا الشمالية: 48% ترامب 47% هاريس

ميشيغان: 47% هاريس 45% ترامب

ويسكونسن: 48% هاريس 45% ترامب

أريزونا: هاريس 47% ترامب 48%





المصدر: "الجديد"



