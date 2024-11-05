5 شهداء ومصابون إثر استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال غزة
05.11.2024 06:45 PM
وطن: استُشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الزرقا شمال غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43391 مواطنا، وإصابة 102347 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.