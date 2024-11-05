52 دولة تدعو إلى فرض حظر عالمي على توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"

وطن: أرسلت وزارة الخارجية التركية، رسالة إلى الأمم المتحدة، موقّعة من 52 دولة ومنظمتين، تدعو إلى حظر توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، موضحة أن جيش الاحتلال "يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

وتعليقاً على الرسالة المذكورة، دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى فرض حظر على الأسلحة على "إسرائيل".

فيدان، وخلال مؤتمر صحفي عقده في جيبوتي يوم الجمعة الماضي، أثناء حضوره اجتماع التعاون التركي الأفريقي، أعلن أن الرسالة الجماعية أرسلت إلى الأمم المتحدة، و"يجب تكرارها في كل فرصة بأن بيع الأسلحة إلى إسرائيل، يعني المشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها".

وقبل أيام أظهر أحدث استطلاع للرأي أجراه "مركز يوغوف للأبحاث"، أن من بين كل 5 بريطانيين هناك 3 منهم يؤيدون حظر توريد الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل".

وتطالب عشرات المنظمات الأميركية والأوروبية بتنفيذ حظر فوري على الأسلحة إلى "إسرائيل"، بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها الأخيرة ضد قطاع غزة منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.