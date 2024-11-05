سوريا: عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الصناعية في القصير بالقرب من الحدود مع لبنان

وطن: أكدت مصادر سورية، الثلاثاء، أنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات معادية من أجواء البقاع في لبنان في اتجاه منطقة القصير السورية القريبة من الحدود.

وأضافت أنّ العدوان الإسرائيلي على مدينة القصير الحدودية مع لبنان استهدف المنطقة الصناعية.

وأمس، شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على عددٍ من مواقع مدنية، جنوبي العاصمة السورية دمشق، وفق ما أكدت وكالة "سانا" السورية.

وقال مصدر عسكري للوكالة إنّه "نحو الساعة الـ18:05، مساء اليوم، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من المواقع المدنية جنوب دمشق"، مشيراً إلى أنّ "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

ودانت وزارة الخارجية السورية هذا العدوان الإسرائيلي، مؤكدةً أنّه استهدف عدداً من المناطق وتسبّب بأضرارٍ مادية كبيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن الممارسات العدوانية للكيان واستهدافه المستمر للمناطق المدنية هو نتيجة عدم القيام بأي تحرك جدي للَجمِه، مجددةً مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ"التحرك العاجل لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان ومساءلة مرتكبيه".