3 شهداء برصاص الاحتلال في بلدة قباطية ما يرفع عدد الشهداء في جنين إلى 5

وطن: استُشهد 3شبان اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.

وقالت وزارة الصحة إن 3 شبان استشدوا برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، قالت إن طواقمها نقلت شهيدين من داخل مركبة بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليهما إلى المجمع الطبي في بلدة قباطية.

كما أوضحت مصادر محلية، أن الشهيد الثالث كان يتواجد على سطح منزل عائلته في البلدة عندما أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه، حيث تم نقله مصابا بجروح خطيرة إلى مستشفى الرازي في مدينة جنين وهناك أعلن استشهاده.

وكان جنود الاحتلال قد أطلقوا الرصاص الحي على سيارة بعد صدمها بسيارة عسكرية بشكل متعمد، لإجبارها على التوقف.

وكانت قوات الاحتلال قتلت صباح اليوم الشابين محمد وشوقي العصعوص في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.



يتبع...