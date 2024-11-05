حزب الشعب يساند ويدعم الإضراب التجاري الشعبي في محافظتي الوسطة وخانيونس احتجاجا على غلاء الأسعار وسرقة المساعدات

وطن: أعلن حزب الشعب في بيان وصل لوطن عن اسناده ودعمه للاضراب التجاري الشعبي في محافظتي الوسطى وخانيونس؛ وذلك من أجل رفع الصوت الشعبي الغاضب والمحتج ضد غلاء الاسعار واستغلال الأوضاع القاسية الي يعيشها شعبنا في قطاع غزة؛ ولوضع حد فوري لسرقة المساعدات أثناء دخولها من المعابر تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومن اجل ضمان توزيع ما يصل منها بعدالة ونزاهة بعيدا عن الانحيازات الفئوية والجهوية والجغرافيا، وكذلك للمطالبة بفتح المعابر لإدخال مختلف المساعدات والبضائع.

وقال الحزب في بيانه: إن هذه التحركات الشعبية الغاضبة يجب مساندتها ودعمها وتوسيع المشاركة الشعبية فيها من مختلف الفئات والتجمعات، والعمل على توسيعها وتواصلها والحفاظ على طابعها الشعبي، ورفض اي محاولات من أي جهة كانت قد تسعى لتجييرها أو الهيمنة عليها او الاتجار بها، وكذلك العمل على تنظيمها ورفع كل الشعارات الممكنة بما يعزز صمود الناس ويضع حدا للتغول على حقوقها في ظل هذه الظروف الكارثية.

وأضاف الحزب: "إن نجاح الاضراب اليوم في الكثير من المواقع بمحافظتي الوسطى وخانيونس هو مؤشر على المخزون الكفاحي لأبناء شعبنا للدفاع عن قضاياهم، داعياً لامتداده إلى محافظتي غزة والشمال، وكذلك تطويره في مواجهة مختلف أشكال الإبادة الاجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي الفاشية بحق ابناء شعبنا، مع الحرص الشديد بعدم السماح لاي جهات مشبوهة لضرب وحدة شعبنا الوطنية ووحدة نسيجه الاجتماعي.

وفي ختام بيانه؛ حيا الحزب كل الذين بادروا وشاركوا في انجاح هذا النشاط الكفاحي المطلبي، داعياً مختلف كوادره وأعضائه لرفع وتيرة مشاركتهم في هذه النشاطات الكفاحية الهامة، والحرص على تعزيز طابعها الشعبي المنظم.