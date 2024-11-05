الصحة العالمية: سيتم إجلاء أكثر من 100 مريض ومصاب من غزة

وطن:ة قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 100 مصاب ومريض بينهم أطفال، يعانون من إصابات خطيرة وأمراض مزمنة، سيتم إجلاؤهم من غزة يوم غد الأربعاء.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريك بيبركورن إن "هذه إجراءات مؤقتة. ما طلبناه مرارا هو إجلاء طبي مستدام خارج غزة، إذ ينتظر 12 ألف شخص النقل لتلقي العلاج في الخارج".

وذكر أن المرضى والمصابون "سيسافرون في قافلة عبر معبر كرم أبو سالم".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43391 مواطنا، وإصابة 102347 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.