8 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا في مخيم جباليا

وطن: استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد آخر، عصر اليوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا خلف عيادة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وذكرت مصادر طبية ومحلية، أن 54 شهيدًا ارتقوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 39 منهم شمالي القطاع.

وارتقى أكثر من 1800 شهيد، و4 آلاف جريح، ومئات المفقودين، إلى جانب تدمير المستشفيات والبنية التحتية، خلال شهر من الحصار على شمال القطاع، وفقا لما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 396 على التوالي، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع عمليات قصف (جوية وبرية) مُكثفة وارتكاب مجازر جديدة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة الصحة، أمس الاثنين، إلى 43 ألفًا و374 شهيدا، بالإضافة لـ 102 ألف و261 مصابًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.