جيش الاحتلال مسح 37 قرية ودمر 40 ألف وحدة سكنية في جنوب لبنان

رام الله - وطن: أفاد تقرير لبناني اليوم الثلاثاء بأن 37 بلدة جنوبية مسحها جيش الاحتلال وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا كاملا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه "في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان عموما والجنوب خصوصا، والغارات والأعمال العسكرية التدميرية، يقوم جيشه بتفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات بكاملها".

وأضافت أن "أكثر من 37 بلدة تم مسحها وتدمير منازلها وأن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا كاملا، موضحة أن هذا يحدث في منطقة في عمق ثلاثة كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام في جنوب لبنان".