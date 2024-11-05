بنك الإسكان يتبرع بطرود غذائية للأسر المحتاجة

وطن: انطلاقاَ من مبدأ الشراكة الاجتماعية، وفي اطار الجهود والمساعي الرامية لمساندة ودعم المؤسسات والجمعيات التي تعتني بالفئات المحتاجة، قدم بنك الإسكان وبالتعاون مع جمعية نساء بيتا التنموية طروداً غذائية للأسر المحتاجة في المنطقة، وذلك ضمن حملة تهدف لتمكين المواطنين اقتصادياً وخاصة في ظل الأزمة الحالية.

وبدوره أكد السيد أسامة حرز الله المدير الإقليمي لبنك الإسكان أن هذا التبرع جاء من واقع حرص البنك على المساهمة بالمسؤولية الاجتماعية والتي تعتبر من أوائل اهتماماته، وخاصة تلك الموجهة للفئات المحتاجة، كما واكد على اهمية الشراكة والتعاون وتوحيد الجهود في العمل الخيري والخدمة المجتمعية.



هذا ويذكر بأن بنك الإسكان يقوم سنويا بتخصيص جزء هام من ميزانية المسؤولية الاجتماعية للنشاطات الخيرية، ايمانا منه بأهمية تقديم المساعدات المعنوية والمادية لذوي الدخل المحدود، لتغطية احتياجاتهم الأساسية التي تضمن لهم العيش الكريم.