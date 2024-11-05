صباح دام شمال الضفة .. 4 شهداء في طمون ومثلث الشهداء

رام الله - وطن: استشهد 4 مواطنين صباح اليوم في عدوان إسرائيلي على بلدة طمون في محافظة طوباس، وقرية مثلث الشهداء في محافظة جنين.

وشهدت قرية مثلث الشهداء اقتحاما كبيرا لقوات الاحتلال، تخلله قصف من طائرة مسيرة لموقع في القرية استشهد فيه مواطنين.

وقالت مصادر محلية ان الشهيدين هما الشيخ محمد عصعوص، وابن أخيه شوقي فياض عصعوص.

وقال الدكتور فواز كميل مدير مستشفى الرازي إن شهيداً يبلغ من العمر 40 عاماً وصل إلى المستشفى بعد إصابته بشظايا صاروخ أطلق من طائرة مسيرة إسرائيلية ما ادى لاستشهاده.

فيما اكد وسام بكر مدير مستشفى جنين الحكومي أن المستشفى استقبلت شهيد ثانٍ من مكان القصف.

وقالت مصادر محلية ان الشهيدين اشتبكا مع قوات الاحتلال خلال توغلهما، قبل ان تقصفهما طائرة مسيرة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على بلدة قباطية والقرى المحيطة بها منذ أكثر من ٧ ساعات، ويدفع بتعزيزاته العسكرية الى مداخل البلدة، فيما تجري اشتباكات عنيفة على دوار الشهداء عند المدخل الرئيس للبلدة.

وفي بلدة طمون في محافظة طوباس استشهد شابين، عُرف من بينهما الشهيد هاني بني عودة، الذي خاض اشتباكا مسلحا لساعات من قوات الاحتلال، بعد تحصنه في منزل تعرض لقصف بعدة صواريخ محمولة.

وقالت وزارة الصحة، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد شاب ثانٍ في بلدة طمون، لم تعرف هويته بعد، حيث قام جيش الاحتلال باحتجاز جثمانه، ما يرفع حصيلة شهداء البلدة إلى اثنين.

وانتشرت مقاطع مصورة لجرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، أثناء انسحابها من بلدة طمون، وتحمل جثمانا لأحد الشبان.

وكانت طواقم الهلال الأحمر قد نقلت شهيدا فجر اليوم من بلدة طمون، بعد حصاره داخل أحد المنازل في البلدة، وقصفه بقذائف "الأنيرجا"، قبل انسحاب الاحتلال من محيطه.

وفي وقت سابق، قصفت طائرة مسيرة بأكثر من صاروخ في منطقة "الرفيد" في بلدة طمون، لكن دون تسجيل إصابات.