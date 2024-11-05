مقتل جندي أمريكي متأثرا بإصابته في الرصيف العائم بغزة

رام الله - وطن: أعلن الجيش الأمريكي، الاثنين، مقتل الرقيب في الجيش الامريكي كوانداريوس دافون ستانلي، متأثراً بجروح خطيرة تعرض لها خلال مهمة غير قتالية في قطاع غزة في شهر أيار/ مايو الماضي.

ووفقًا لبيان الجيش، أصيب ستانلي أثناء مشاركته في عملية إنشاء رصيف بحري مؤقت قبالة شواطئ غزة.

وأفادت شبكة "سي أن أن" أن ستانلي كان واحدًا من ثلاثة جنود أصيبوا في تلك الحوادث، وقد أصيب اثنان منهم بجروح طفيفة وعادا إلى الخدمة بعد فترة قصيرة، بينما كانت إصابات ستانلي أشد خطورة، حيث نقل إلى مركز طبي متخصص للرعاية طويلة الأمد في الولايات المتحدة بسبب خطورة إصاباته التي حالت دون استمراره في الخدمة العسكرية، وتوفي ستانلي في 31 تشرين الأول / أكتوبر، بعد أشهر من محاولات إنقاذ حياته وتقديم العلاج.

وكان نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، برادلي كوبر، قد ذكر في تصريحات سابقة أن أحد الجنود المصابين كان يتلقى العلاج في مستشفى محلي بإسرائيل بعد إصابته على متن سفينة في البحر، وفي حزيران / يونيو الماضي، جرى نقل ستانلي إلى مركز بروك الطبي العسكري في سان أنطونيو، تكساس، لاستكمال علاجه على أمل تحسين وضعه الصحي.