من بينها الميناء.. المقاومة العراقية تُهاجم أهدافاً إسرائيلية حيوية في حيفا المحتلة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، مهاجمتها هدفاً حيوياً في ميناء حيفا، بواسطة الطيران المُسيّر.

ثم أعادت المقاومة العراقية مهاجمتها هدفاً حيوياً في مدينة حيفا المحتلة مرةً ثانية، وثالثة، في عمليتين منفصلتين، وذلك بواسطة المُسيّرات أيضاً.

وأكّدت المقاومة في بياناتها، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة، استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لفلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.