الاحتلال يعتقل شابين أحدهما مصاب بعد محاصرة منزل في ضاحية ذنابة شرق طولكرم ‫

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، شابين من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، أحدهما مصاب.

وذكرت مصادر محلية إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت الضاحية، وحاصرت احد المنازل لعائلة صياح خلف المقبرة في الضاحية، وسط اطلاق جنود الاحتلال الأعيرة النارية باتجاهه.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت من داخل المنزل، محمد بلال أبو صياح، وشقيقه عماد الذي اصيب برصاص الاحتلال دون معرفة مصبره حتى الآن.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم عن تأجيل دوام المدارس في المدينة وضواحي ذنابة والعزب حتى الساعة التاسعة، نظرا للوضع الأمني السائد.