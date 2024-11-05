استشهاد الشيخ محمد عصعوص وأبن اخيه شوقي عصعوص في قصف طائرة مٌسيرة لقرية الشهداء جنوب جنين

وطن: استشهد مواطنان، صباح اليوم الثلاثاء، بقصف مسيرة الاحتلال الاسرائيلي موقعاً في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية ان الشهيدين هما الشيخ محمد عصعوص، وابن أخيه شوقي فياض عصعوص.

وقال الدكتور فواز كميل مدير مستشفى الرازي إن شهيداً يبلغ من العمر 40 عاماً وصل إلى المستشفى بعد إصابته بشظايا صاروخ اطلق من طائرة مسيرة إسرائيلية ما ادى لاستشهاده.

فيما اكد وسام بكر مدير مستشفى جنين الحكومي أن المستشفى استقبلت شهيد ثانٍ .

وكانت مسيرة الاحتلال الإسرائيلي قصفت موقعاً في قرية مثلث الشهداء، خلال العدوان المتواصل على بلدة قباطية ومحيط القرية، ما ادى لاستشهاد مواطنين.

ويواصل الاحتلال عدوانه على بلدة قباطية منذ أكثر من ٧ ساعات، ويدفع بتعزيزاته العسكرية الى مداخل البلدة، فيما تجري اشتباكات عنيفة على دوار الشهداء عند المدخل الرئيس للبلدة