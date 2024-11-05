الاحتلال يعتقل شابين من قلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين احمد الخطيب، وعلي الشنطي، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة منذ ساعات الصباح الاولى من مدخلها الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء سكنية، منها: حي "المساكوة"، وشارع الواد .

هذا وأعلنت وزارة التربية والتعليم بمديرية قلقيلية، أن دوام طلبة المدارس لهذا اليوم بالمدينة يبدأ الساعة الثامنة والنصف صباحا بفعل استمرار الاحتلال اقتحام المدينة وتواجده بشكل عشوائي.