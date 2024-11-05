الاحتلال يعتقل شابين من رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شابين من محافظة رام الله والبيرة، وداهمت عدة قرى وبلدات وأحياء.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اعتقل الشاب موسى سهيل أبو البهاء (26) عاما، خلال اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

فيما اعتقلت الشاب خالد صالح عودة زيتة (24) عاماً من قرية عين عريك غرب رام الله.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات خربة أبو فلاح والمغير والمزرعة الشرقية وسلواد شمال شرق رام الله، وبدرس ونعلين غرب رام الله.