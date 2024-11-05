قوات الاحتلال تقتحم قريتي بورين ومادما جنوب نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قريتي بورين ومادما جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي مادما عبدالله زيادة، بأن اكثر من 20 آلية من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، إلى جانب مجموعة من المستعمرين، اقتحموا المنطقة الجنوبية من القرية.

وأشار الى أن جيش الاحتلال داهم عدة منازل بالقرية، واحتجز الأهالي فيها وفتش محتوياتها وحطمها، كما وزع منشورات تهديد للمواطنين.

وفي قرية بورين، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأغلقت مداخلها، وتجري عملية مداهمة وتفتيش لعدة منازل في القرية.

إلى ذلك، أعلنت مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عن تأجيل الدوام في مدارس قريتي بورين ومادما حتى الساعة التاسعة صباحا.