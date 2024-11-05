استشهاد شاب في بلدة طمون جنوب طوباس

وطن: استشهد، اليوم الثلاثاء، شاب في بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية، بأن طواقم الهلال الأحمر نقلت شهيداً من بلدة طمون، بعد حصاره داخل أحد المنازل في البلدة.

وذكرت مصادر محلية بان الشهيد هو المطلوب للاحتلال هاني بني عوده

وكانت قوات الاحتلال، حاصرت منزلا في طمون، وقصفته بقذائف "الأنيرجا"، قبل انسحابها من محيط المنزل، لتنتشل الطواقم الطبية شهيداً "أشلاء".

وفي وقت سابق، قصفت طائرة مسيرة بأكثر من صاروخ في منطقة "الرفيد" في بلدة طمون، لكن دون تسجيل إصابات.