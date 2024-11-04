أزمة تتصاعد.. انتحار جندي احتياط في جيش الاحتلال بعد استدعائه إلى الخدمة

وطن: قالت قناة "كان" العبرية إن جندياً في الاحتياط في جيش الاحتلال أقدم على الانتحار، بعد أن استُدعي إلى الخدمة في وحدته.

وشهد جيش الاحتلال حالات مماثلة، خلال الشهور الماضية، إذ كشفت صحيفة "هآرتس" انتحار 10 ضباط وجنود في جيش الاحتلال، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدد منهم انتحر خلال المعارك في مستوطنات غلاف غزة.

يأتي ذلك في وقت تتحدث تقارير "إسرائيلية" وغربية عن مشاكل كثيرة يعانيها الجنود في الاحتياط في جيش الاحتلال، وبينها الإرهاق والإعياء وفقدان وظائفهم. والأهم، أنهم لم يعودوا قادرين على الغرق أكثر في حربَي غزة ولبنان.

وكشفت وسائل إعلام عبرية "نقصاً هائلاً يواجهه جيش الاحتلال في عدد المقاتلين"، بحيث تم استدعاء بعضهم أكثر من 4 مرات.

وسبق لموقع "المونيتور" الأميركي أن أشار، في تقرير، إلى نقص تشهده "إسرائيل" في عدد جنودها بعد عام من الحرب.

وقال الموقع إنه بعد مرور أكثر من عام على الحرب، "أصبح الجنود في الاحتياط في جيش الاحتلال منهكين، بحيث يكافح الجيش لتجنيد جنود في الوقت الذي فتح جبهة جديدة في لبنان".