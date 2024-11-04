الإعلام العبري: تسريب الوثائق عرّض إنقاذ الأسرى وحياة الجنود للخطر

وطن: نقلت قناة "كان" العبرية عن مصدر مطلع على التحقيق، بشأن القضية الأمنية في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أنّ "تسريب الوثائق عرّض عمليات إنقاذ الأسرى الإسرائيليين وحياة الجنود للخطر".

بدوره، ذكر موقع "واي نت" العبري أنّ 4 من المعتقلين في هذه القضية "يخدمون في وحدة سرية هدفها منع التسريبات والحفاظ على الأسرار الأمنية".

وأضاف الموقع أنّه "من بين المعتقلين أيضاً ضابط احتياط برتبة رائد، كما بينهم المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة، إيلي فيلدشتاين".

وفي غضون هذه القضية، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأنّ نتنياهو بعث برسالة، مساء الإثنين، إلى المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراب ميارا، ورئيس "الشاباك"، رونين بار، مطالباً بــ"فتح تحقيق في تسريبات أمنية في المناقشات".

وقال نتنياهو أنّه "منذ بداية الحرب، شهدنا تسريبات خطيرة وإفشاء أسرار إسرائيل"، مضيفاً أنّ "هذه التسريبات تأتي من مناقشات مجلس الوزراء السياسي الأمني، من مناقشات مجلس الوزراء الحربي، من مناقشات مديرية الأسرى والمفقودين، ومن المنتديات الأمنية المحدودة".

وذكر نتنياهو أنّ التسريبات جاءت في "المنتديات التي لا يوجد فيها حضور على المستوى السياسي".

وكانت القناة "13" العبرية قد كشفت، قبل يومين، عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب نتنياهو، بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية.

وأعلن "القضاء" التابع للاحتلال، أنّ تحقيقاً جرى فتحه بشأن تسريب معلومات سرية من مكتب نتنياهو "قد تضر بخطط الحرب"، معلناً توقيف عدد من المشتبه بهم، بينما أن نتنياهو نفى توقيف أي من مساعديه، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأكدت وسائل إعلام عبرية أنه "خلال الأسبوع الماضي، بدأ جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش تحقيقات مشتركة بشأن خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني".

وأضاف أن الاحتلال يشتبه في أن التسريب أضر بما سمّوه "تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية"، مشيرةً إلى أنه "تم توقيف العديد من المشتبه بهم من أجل استجوابهم.. والتحقيق مستمر".

ووفق التقرير، فإن المشتبه بهم في القضية قاموا بشكل انتقائي بتسريب وتحريف وثائق حصلت عليها قوات الاحتلال بشأن استراتيجية حماس في المحادثات بشأن الأسرى.

وقد أدى التسريب إلى ظهور تقريرين في صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "كرونيكل" البريطانية، بشأن استراتيجية حماس التي تتطابق تقريباً مع النقاط التي طرحها نتنياهو في المقابلات والمؤتمرات الصحفية قبل ذلك بفترة وجيزة.





المصدر: الميادين