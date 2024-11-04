لبنان: الاحتلال يواصل اعتداءاته على الجنوب والبقاع.. وحصيلة الشهداء تتجاوز الـ 3000

وطن: أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، الاثنين، التابع لوزارة الصحة العامة في التقرير اليومي لحصيلة العدوان الإسرائيلي وتداعياته على لبنان، أنّ غارات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، أسفرت عن ارتقاء 16 شهيداً و90 جريحاً.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى أمس الأحد، 3002 شهيد و 13492 جريحاً.

ويكثّف الطيران الحربي الإسرائيلي المسيّر من طلعاته في أجواء الجنوب ومدينة صور، والعاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، على علو منخفض، منذ مساء الاثنين وحتى الآن.

ويسود الترقب الشديد مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الليلة في ظل تواصل الطيران المسيّر في الأجواء.

وتواصل طائرات الاحتلال غاراتها الجوية المعادية على قرى الجنوب اللبناني، حيث أغارت مسيّرة للاحتلال مساء الليلة، مستهدفةً بصاروخ موجّه بلدة حاريص، ما أدّى إلى وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين.

كما أغار الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال على أطراف جبال البطم، وبلدة حاروف.

واستهدفت مسيّرة للاحتلال بصاروخ موجّه أيضاً سيارة في بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، جنوبي البلاد.

كذلك استهدفت غارات إسرائيلية أخرى بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل. وسمع دوي انفجار كبير في بلدة يارون لم تُعرف طبيعته بعد. وتعرضت بلدة شبعا في منطقة العرقوب بقضاء حاصبيا لقصف مدفعي متقطع بعد ظهر اليوم.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بقصف مدفعي للاحتلال تركّز على بلدة الخيام. فيما نفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة على بلدة الناقورة الحدودية.

وقبلها بساعات، نفّذ الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال غارة، استهدف خلالها مبنىً في محيط مبنى النافعة على طريق حبوش - النبطية.

وفي وقت سابق اليوم، شنّ الطيران الحربي للاحتلال غارةً على ساحة بلدة دير انطار بصاروخين لم ينفجرا، إضافةً إلى غارة أخرى على منطقة الوطى بين بلدتي الدوير وعبّا.

واستهدفت غارة للاحتلال منزلاً في منطقة مرج حاروف بين مفرق حاروف وطريق زبدين في قضاء النبطية. كما استهدفت بلدة يانوح بغارة أدّت إلى وقوع إصابات.

وحلّق الطيران الاستطلاعي والمسيّر والحربي في أجواء قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً حتى مشارف مدينة صور والساحل البحري، حيث أطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة.

وفي بلدة معروب ويستيات، في قضاء صور، تواصل "كشافة الرسالة الإسلامية" عملية سحب الجرحى ورفع الأنقاض، بعد غارة إسرائيلية استهدفتها عصر اليوم. وكان الطيران الحربي المعادي قد نفّذ غارة جوية مستهدفاً مزرعة مشرف في قضاء صور أيضاً.



وكان مصدر في جنوب لبنان، أفاد في وقت سابق اليوم، بأنّ الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة على منزل من 4 طوابق في بلدة دير قانون رأس العين، مشيراً إلى أنه أغار أيضاً على وادي جيلو في قضاء صور وعلى بلدة الغسانية في قضاء صيدا.

واستشهد اليوم 3 مواطنين بعد شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة عربصاليم في قضاء النبطية، كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون من جراء الغارة التي استهدفت بلدة تفاحتا في قضاء صيدا.

التهديدات الإسرائيلية في بعلبك تجبر الأهالي على النزوح إلى البقاع ودير الأحمر وعكار

وفي السياق، أجبرت التهديدات الإسرائيلية الأخيرة لسكان بعلبك شرقي لبنان، على نزوح عدد كبير منهم إلى البقاع بينما انتقل آخرون إلى منطقة دير الأحمر وعكار، شمالي البلاد.

وأفادت مصادر لبنانية أنه نتيجة لحركة النزوح فقد امتلأ 118 مركزاً من أصل 120 من مراكز الإيواء في مدينة زحلة وراشيا والبقاع.

وأكّد مدير المستشفى الحكومي في بعلبك عباس شكر أنّ الوضع تحت السيطرة في المستشفى، وأنهم يواكبون الجرحى الذين يصلون إلى المستشفى بفعل القصف الإسرائيلي.





المصدر: الميادين