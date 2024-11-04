الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في دوما جنوب نابلس

وطن: سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إخطارات بوقف البناء، في قرية دوما، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية، وسلمت إخطارات بوقف العمل والبناء في سبع خيام وغرفة زراعية وجدار، بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج".

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتلقى فيها تلك المنشآت إخطارات بوقف البناء، موضحا أن قوات الاحتلال صورت منازل ومنشآت أخرى في القرية.