سوريا: عدوان إسرائيلي استهدف مواقع مدنية في العاصمة دمشق

وطن: شنّ الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، عدواناً على عددٍ من المواقع المدنية جنوب العاصمة السورية دمشق، وفق ما أكدت وكالة "سانا" السورية.

وقال مصدر عسكري للوكالة إنّه "حوالي الساعة 18:05 مساء اليوم شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من المواقع المدنية جنوب دمشق"، مشيراً إلى أنّ العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وكانت مصادر في دمشق قد أكد سماع انفجارين في العاصمة السورية، مشيراً إلى معلومات محلية تتحدث عن عدوان استهدف منطقة المزارع في محيط منطقة السيدة زينب.

وأضافت أنّ المعلومات الأولية تتحدث عن "أضرار مادية في إحدى المزارع القريبة من منطقة السيدة زينب من جراء العدوان".

واستهدف عدوان إسرائيلي، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024، عدداً من الأبنية السكنية والمنطقة الصناعية في منطقة القصير في ريف حمص وسط سوريا.

وقبل ذلك، قال مصدر عسكري سوري، إنّ اعتداءً إسرائيلياً على دمشق، في 24 من تشرين الأول/أكتوبر 2024، أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية.

وحينها نفذ الاحتلال عدواناً، استهدف مبنى سكنياً في حي كفرسوسة.