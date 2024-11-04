سامي مشعشع يكتب لوطن: قطار القضاء على الأونروا واستبدالها خرج من محطته!

وزارة الخارجية الإسرائيلية في برقية لرئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة: "نعلن انسحابنا رسميا من اعترافنا بالأونروا وانسحابنا الناجز من اتفاقية العام ١٩٦٧".

قطار القضاء على الأونروا واستبدالها خرج من محطته!

اعلم مدير عام وزارة الخارجية لدولة الكيان فى رسالة مقتضبة للرئيس الحالي للجمعية العمومية بالأمم المتحدة الكاميروني فيلمون يانغ بان دولة الكيان قررت رسميا سحب اعترافها بالأونروا وإلغائها الناجز لاتفاقية كوماي – مكليمور للعام ١٩٦٧، وهي الاتفاقية التي أعطت الوكالة الحصانة والامتيازات الديبلوماسية والعملياتية لتقديم خدماتها الإغاثية انطلاقا من القدس ولكافّة الأراضي المحتلة.

مدير عام وزارة الخارجية، وبالصلافة المعهودة، اعلم السيد يانغ بان الكيان "سيستمر في العمل مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم مؤسسات الأمم المتحدة، لتسهيل المساعدات الإنسانية لغزة" متابعا باستعلاء وجسارة ان الكيان "يتوقع من الأمم المتحدة المساهمة في هذا الجهود"!!

وزير خارجية الكيان، والذي استصغر مكانة رئيس الجمعية العمومية وأهانه ديبلوماسيا بتوجيه مدير عام وزارته إعلام المنظمة الأممية بالقرار، أعلن من جهته ان "الأونروا هي جزء من المشكلة في غزة وأنها ليست جزءا من الحل" مدعيا ان إصرار الجميع انه بدون الأونروا لا مجال لمساعدة غزة إنسانيا هي ادعاء كاذب ومحض خيال وان هناك آليات ومداخل أخرى لتقديم المساعدات.

الانسحاب رسميا من اتفاقية العام ١٩٦٧ ونقضها وإلغائها هو تأكيد على ان طردها من مقرها الرسمي في القدس هى مسألة وقت ليس إلا، وان إلغاء صفة المخيم عن مخيم شعفاط للاجئين وباقى مراكز ومدارس ومنشات الوكالة في القدس هي مسألة وقت وبرسم التنفيذ. القرار يعنى ان جهود إيجاد بدائل للاونروا في غزة والجارى حاليا ستتصاعد (بدائل محلية وإقليمية ودولية، وليس فقط موسسات أمم متحدة بديلة). القرار يعنى ان الكيان لن يسمح بأي دور للاونروا في مرحلة ما بعد الحرب ومرحلة إعادة الاعمار (او أكثر دقة مرحلة إعادة هندسة القطاع). انسحاب الكيان من الاتفاقية يعنى كذلك ان ما تسمى الإدارة المدنية للكيان وسموتريتش المشرف على عملها سيضيقان الخناق بشكل كلى على عمليات الأونروا في مناطق جيم وباء من الضفة الغربية. الانسحاب من اتفاقية مع مؤسسة دولية أنشئت بقرار أممي يهدف للإلغاء السياسي للاونروا واغتيالا لحق العودة برمته.

رجائنا العاجل من الأمين العام للمنظمة الدولية والمفوض العام للأونروا ومن هيئاتنا الرسمية ومن فصائلنا وقوانا ومن اتحاد العاملين بالأونروا ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية ومن الدول المضيفة وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل الاسلامى وبعثاتنا الديبلوماسية ومن الجميع، رجائنا عدم الاستعجال والتأني قبل توزيع بيانات الإدانة والغضب والاستهجان. لا تستعجلوا! خذوا وقتكم ولا تتسرعوا في اتخاذ أي خطوة عملية على شاكلة تجميد عضوية الكيان في الأمم المتحدة مثلا ولا حاجة حاليا لأي حراك رسمي او شعبي فالوقت ليس من ذهب ولا من دم.