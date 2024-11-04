"الصحة في غزة": نداء استغاثة أخير.. الاحتلال يواصل تدمير مستشفى "كمال عدوان"

وطن: وجّهت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، نداء استغاثة، مشيرةً إلى أنه "قد يكون الأخير"، كاشفةً أنّ قوات الاحتلال تواصل قصف مستشفى "كمال عدوان" وتدميره، في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، بصورة عنيفة طالت كل مرافق المستشفى.

وأعلنت الوزارة أنّ "هناك إصابات متعددة بين الطواقم الطبية والمرضى"، لافتةً إلى أنّ "الطواقم الطبية لا تستطيع التحرّك بين أقسام المستشفى، ولا تستطيع إنقاذ المصابين".

وأشارت إلى أنه "يبدو أنّ هناك قراراً تمّ اتخاذه بشأن إعدام كل الكوادر التي رفضت إخلاء المستشفى".

وكانت وزارة الصحة أطلقت، في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مناشدة عاجلة من داخل العناية المركّزة في مستشفى "كمال عدوان"، مع استمرار الحصار الإسرائيلي واشتداده على مستشفيات شمالي غزة.

وطالبت بضرورة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والطعام للمرضى وللطواقم الصحية المحاصَرة في مستشفيات شمالي غزة، وتوفير الحماية لهم.

وسبق لقوات الاحتلال أن اقتحمت مستشفى "كمال عدوان"، وهو أحد أكبر المستشفيات في القطاع.

وبعد شهر كامل على الحصار والعدوان الإسرائيليين المكثّفين على شمالي قطاع غزة، أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، استشهاد أكثر من 1800 شخص وجرح 400 ووجود مئات المفقودين في جباليا المخيم، وجباليا البلد، وجباليا النزلة، وبيت لاهيا، ومشروع بيت لاهيا، وبيت حانون، ومحيط هذه المناطق.

وأكّدت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43374 شهيداً و102261 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.