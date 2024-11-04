اعتقال ضابط في جيش الاحتلال بإطار قضية التسريبات الأمنية

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعتقل ضابطا في إطار فضيحة التسريبات الأمنية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين مددت المحكمة اليوم الاثنين توقيف المتهمين في القضية.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن الشاباك اعتقل ضابطا برتبة رفيعة في الجيش في أثناء إجازته، في إطار قضية تسريبات الوثائق الأمنية من مكتب نتنياهو، وذلك بعد الإعلان أمس الأحد عن اعتقال 4 أشخاص من مكتب رئاسة الوزراء بإطار القضية ذاتها.

وبالتزامن مع ذلك، مددت المحكمة اليوم الاثنين توقيف المتهمين بقضية التسريبات الأمنية، التي اعتبرها رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيال خولتا "أخطر قضية".

وقررت المحكمة تمديد توقيف المتهمين الأربعة، وهم موظفون كبار في ديوان رئاسة الوزراء، على ذمة التحقيق لعدة أيام أخرى.