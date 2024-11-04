قصف عنيف شمال غزة وحصيلة العدوان 1800 شهيد خلال شهر

وطن: نفذ جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، قصفا جويا ومدفعيا عنيفا على شمالي قطاع غزة مع دخول عمليته العسكرية في المنطقة شهرها الثاني، في حين كشف مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن حصيلة شهر من العملية المستمرة.

وقالت مصادر محلية، إن منطقة الفاخورة في مخيم جباليا شمالي القطاع تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف.

وبالتوازي مع القصف الجوي والمدفعي، قامت قوات الاحتلال صباح اليوم بنسف منازل سكنية أخرى في غرب جباليا.

قصف وشهداء

كذلك أفادت قناة الأقصى الفضائية بوقوع سلسلة انفجارات متتالية وتصاعد أعمدة الدخان جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي في مناطق بمشروع بيت لاهيا.

وقالت المصادر إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلين في مشروع بيت لاهيا مما أسفر عن شهداء ومصابين، مضيفا أن مواطنا آخر استشهد في منطقة الصفطاوي القريبة، وأصيب آخرون في قصف من مسيرات إسرائيلية في محيط مخيم جباليا.

ومع استمرار القصف، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين إصابة جندي من لواء غيفعاتي بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل شهر عملية عسكرية تستهدف عزل شمالي قطاع غزة، وتعرض خلالها لخسائر في الأرواح، كان أحدثها مقتل 4 من جنوده في اليومين الماضيين.

وتستهدف العملية بشكل خاص مخيم جباليا وبيت لاهيا، وأسفرت عن مجازر مروعة بحق المدنيين.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم الاثنين أن 1800 مواطن استشهدوا وأصيب 4 آلاف آخرين جراء الهجوم المستمر على شمالي قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، قصف الجيش الإسرائيلي مناطق في حيّي الزيتون والصبرة، بينما استهدفت الزوارق الحربية ميناء الصيادين غربي المدينة.