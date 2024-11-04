حزب الله يدك صفد و"الكريوت" و"نهاريا".. ويستهدف قاعدة ‏"ميرون" للمرة الثانية

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهدافها مستوطنات الاحتلال ومواقع وتجمّعات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة، بالصليات الصاروخية، وأسراب المُسيّرات.

وفي أحدث عملياتها، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة الـ9 من صباح اليوم الاثنين، قاعدة ‏"ميرون" للمراقبة الجوية بصلية صاروخية كبيرة، وذلك بعدما كانت قد استهدفت وحدة المراقبة الجويّة في القاعدة بصلية صاروخيّة منتصف الليل.

وعند الساعة الـ9:30 صباحاً، استهدف المقاتلون مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخيّة كبيرة.

ثم عند الساعة الـ10:55 صباحاً، استهدفت المقاومة "الكريوت" شمالي مدينة حيفا المحتلّة بصلية صاروخيّة.

‏وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مقاتلو المقاومة أيضاً عند الساعة الـ11:00 من صباح اليوم مستوطنة "يسود هامعلاه" بصلية ‏صاروخية، وذلك في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة لعددٍ من مستوطنات الشمال.

كما استهدف مقاتلو المقاومة عند الساعة الـ11:45 من ظهر اليوم، مستوطنة "نهاريا" بصلية صاروخيّة ‏كبيرة، في إطارات التحذيرات أيضاً. ‏

وكانت المقاومة الإسلامية قد استهدفت أيضاً، في إطار تحذيراتها، مستوطنات "إييليت هشاحر" و"شاعل" و"حتسور" و"دلتون" بصليات صاروخيّة.

وأكّدت المقاومة الإسلامية أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

دوي صفارات إنذار وانفجارات وفرار إلى الملاجئ

في غضون ذلك، دوّى أكثر من 15 انفجاراً في سماء عكا و"نهاريا" بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار.

وذكرت "القناة الـ14" الإسرائيلية أنّه أُطلق نحو 30 صاروخاً من لبنان تجاه "نهاريا" والجليل الغربي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ نحو 120 ألف إسرائيلي فرّوا إلى الملاجئ بعد إطلاق صواريخ من لبنان في اتجاه عكا و"نهاريا" والمحيط.

استهداف تجمّعات الاحتلال

وبالتزامن مع استهدافاتها شمالي فلسطين المحتلة، تواصل المقاومة الإسلامية استهداف تجمّعات الاحتلال، حيث شنّت المقاومة عند الساعة الـ07:30 من صباح اليوم الاثنين هجوماً جويّاً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوات جيش الاحتلال في ‌‏مستوطنة "يفتاح" وأصابت أهدافها ‏بدقة.‏

كذلك، استهدف المقاتلون عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم تجمّعاً لقوات جيش الاحتلال شرقي بلدة مارون الراس بمُسيّرة انقضاضيّة أصابت هدفها بدقّة.

وكانت المقاومة قد شنّت أيضاً عند الساعة الـ08:30 من مساء أمس الأحد، هجوماً جوياً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة المنارة وأصابت أهدافها ‏بدقة.‏

كما استهدف مقاتلو المقاومة مساء أمس الأحد تجمّعاً لقوات جيش الاحتلال ‏في ‌‏مستوطنة "نطوعة" بمسيّرة انقضاضيّة أصابت هدفها ‏بدقة.

المصدر: "الميادين"