شبكة وطن الإعلامية تستقبل وفدا من طلبة وأساتذة قسم الصحافة والإعلام الرقمي في "العصرية الجامعية"

وطن: زار طلبة وأساتذة قسم الصحافة والإعلام الرقمي في الكلية العصرية الجامعية، اليوم الاثنين، مقر شبكة وطن الإعلامية في مدينة رام الله.

واجرى الطلبة خلال الزيارة جولة في أقسام الإذاعة والتلفزيون، وتعرفوا على الأستوديوهات التلفزيونية والإذاعية، واطلعوا على كيفية وآليات العمل داخلها.

واستمع الطلبة خلال جولتهم، إلى شرح من مدير الأخبار في الشبكة إبراهيم عنقاوي، عن طريقة عمل كل قسم من أقسام الشبكة.

كما أطلع عنقاوي الطلبة على طبيعة العمل التقني داخل الاستوديو وأنواع الأجهزة والمعدات التي تستخدم فيه، وأجاب عن استفسارات الطلبة.

وتأتي هذه الزيارة في نشاطات "العصرية الجامعية"، بأقسامها وتخصصاتها كافة، على بناء شخصية الطالب من خلال دمجه في المجتمع، وإكسابه المعارف ومهارات التواصل مع محيطة خاصة المؤسسات العاملة في مجال تخصصه.

كما أطلع مدير وحدة التحقيقات الاستقصائية نزار حبش، الطلبة على التحديات التي يواجها الصحفي الذي يعمل في هذا المجال، وقدم لهم العديد من النصائح المستندة إلى خبرته الطويلة في الصحافة الاستقصائية.

من جانبه، أكد رئيس قسم الصحافة والإعلام الرقمي في "العصرية الجامعية" أ. رامي جحاجحة استمرار الطلبة في التدريب العملي وتطوير المهارات الخاصة إلى جانب التزامهم بالدراسة النظرية كون تلك الأنشطة تهدف لتعزيز قدراتهم العلمية وزيادة خبراتهم العملية.