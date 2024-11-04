البنك الإسلامي الفلسطيني يشارك في مؤتمر أيوفي السنوي للصيرفة والمالية الإسلامية 2024

وطن: شارك البنك الإسلامي الفلسطيني في مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) التاسع عشر للصيرفة والمالية الإسلامية والذي نظم في البحرين على مدار يومي 3 و4 من شهر تشرين ثاني الحالي وتضمن عدداً من جلسات النقاش مع كبار علماء الشريعة وواضعي السياسات وصناع القرار وغيرهم من الخبراء في الصناعة المالية الإسلامية.

وجاء مؤتمر هذا العام بعنوان "تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء بيئة مستدامة وفعالة ومرنة لصناعة الحلال في الاقتصادات المسلمة" ومثل البنك في فعالياته كل من رئيس هيئة الرقابة الشرعية د. علاء رزية ومساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية رامي طه إلى جانب حشدٍ من ممثلي المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية على مستوى العالم وممثلي مؤسسات رقابية وشخصياتٍ إقليمية ودولية.

وتعليقاً على مشاركة البنك في هذا المؤتمر، قال مدير عام البنك د. عماد السعدي إن المؤتمر تناول عدداً من القضايا الهامة ويعتبر أحد أهم المؤتمرات في هذا المجال على مستوى العالم مشيراً أن البنك يحرص وفي كل عام على المشاركة الفاعلة في الفعاليات والمؤتمرات التي تخص الصناعة المالية الإسلامية.

وأضاف السعدي: "في هذا المؤتمر يجتمع نخبة من العلماء وصناع القرار والسياسات لتداول ومناقشة أهم القضايا الملحة في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، وتسهم مشاركتنا في جلساته واللقاءات المنعقدة على هامشه في تبادل الخبرات لتطوير وابتكار خدمات ومنتجات جديدة تلبي تطلعات عملائنا واحتياجاتهم المتغيرة باستمرار".

بدوره قال د. علاء رزية إن المؤتمر ناقش جملة من المواضيع والقضايا الهامة من خلال جلسات النقاش التي تضمنها مثل تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء منظومة حلال مستدامة، وتحسين سلاسل التوريد، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية في المالية الإسلامية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وأضاف رزية: "خلال الجلسات تم طرح رؤية علمية يمكن الاستناد إليها في توفير حلول بناءة للعديد من التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية، كما أن المؤتمر يعتبر فرصة للمهتمين في المجال وصناع القرار لدراسة كافة متغيرات المالية الإسلامية والحلول الجديدة والمبتكرة التي تم التوصل إليها فيها هذا المجال على مستوى العالم".

وعلى هامش المؤتمر عقد وفد البنك الإسلامي الفلسطيني عدة لقاءاتٍ مع العديد من صناع القرار والخبراء في مجال الصيرفة والمالية الإسلامية ومن أبرزهم المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي سويلم ورئيس مجلس أمناء "أيوفي" معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وجرى خلال اللقاءات بحث سبل التعاون والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً وأكثر من 100 صرافٍ آلي.