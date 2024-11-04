الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان.. ومدير المستشفى الحكومي في بعلبك: صامدون

وطن: أفادت مصادر في جنوب لبنان بأن الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة على منزل من 4 طوابق في بلدة دير قانون رأس العين.

وأضافت، بأن الاحتلال أغار على وادي جيلو في قضاء صور وعلى بلدة الغسانية في قضاء صيدا.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الاحتلال نفذ أيضاً غارات على بلدتي حاريص وعيناثا، واستهدف برعشيت وحداثا بقصف مدفعي.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، ظهر اليوم، غارة على منطقة الوطى بين بلدتي الدوير وعبا.

واستهدف الطيران الإسرائيلي أيضاً منزلاً في منطقة مرج حاروف بين مفرق حاروف وطريق زبدين.

وبحسب الوكالة الوطنية، شن الاحتلال غارة على بلدة يانوح، ما أدى إلى وقوع إصابات، وشنّ غارتين على بلدة محرونة.

وفي بعلبك، أكد مدير المستشفى الحكومي في بعلبك عباس شكر، أن الوضع تحت السيطرة في المستشفى، وأنهم يواكبون الجرحى الذين يصلون إلى المستشفى بفعل القصف الإسرائيلي.

وأشار إلى وجود نقص بسيط في الأدوية، ولا سيما أدوية التخدير، والشركات لا توفر الأدوية، لافتاً إلى أن المستشفى يحاول تأمين الأدوية من السوق السوداء.

ورغم ذلك، طمأن المواطنين إلى أن المستشفى سيقدم كل الخدمات للمصابين والمرضى.

وأضاف: "مهما ارتكب الاحتلال من اعتداءات، فنحن صامدون، ولن نترك هذه الأرض".

وكان المستشفى الحكومي في مدينة بعلبك قد تضرر، أمس، من جراء الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال بالقرب منه.

واليوم، استشهد 3 مواطنين بعد شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة عربصاليم في قضاء النبطية، كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء الغارة التي استهدفت بلدة تفاحتا في قضاء صيدا.



المصدر: الميادين