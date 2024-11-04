الجامعة العربية الأمريكية والأونروا تطلقان برنامج تدريب للإسعافات الأولية للطواقم العاملة في الوكالة

وطن: أطلقت الجامعة العربية الأمريكية من مدينة قلقيلية بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الاونروا" أولى دورات تدريبات الإسعافات الأولية للطواقم العاملة لدى الوكالة، ويأتي ذلك في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجامعة والوكالة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تدريب 600 من موظفي الأونروا في محافظات قلقيلية، وجنين، ونابلس، وطولكرم، بهدف تعزيز قدراتهم في الاستجابة الفعّالة والسريعة لحالات الطوارئ كأحد الأهداف الرئيسية لقسم التدريب وتقييم الأداء في الأونروا.



افتتح الدورة مدير مركز التعليم المستمر في الجامعة العربية الامريكية الدكتور فيصل الصباح بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدا على حرص الجامعة في توفير بيئة تعليمية وتدريبية تواكب أحدث المعايير الدولية، موضحا أن هذا البرنامج التدريبي يمثل خطوة استراتيجية في دعم رؤية الجامعة لتعزيز الصحة والسلامة في المجتمع من خلال تمكين الكوادر من اكتساب المهارات الضرورية لإنقاذ الأرواح في الظروف الطارئة.



وأشار الى ان الجامعة العربية الأمريكية تلتزم بتطوير مستوى التدريب الصحي في فلسطين من خلال توفير برامج تدريبية شاملة تجمع بين النظرية والتطبيق، وتستخدم أحدث التقنيات والمعدات التي تساعد المتدربين على تطبيق مهاراتهم بثقة وفعالية.



من جهته رحب مدير مستشفى الأونروا في قلقيلية الدكتور رمزي أبو يمن، بوفد الجامعة والمدربين، مشدداً على أهمية البرنامج التدريبي الذي يعتمد على منهجيات تطبيقية حديثة تحت إشراف مدربين مؤهلين حاصلين على شهادات دولية، منها شهادات من جمعية القلب الأمريكية.



بينما أكد مدير التدريب في الأونروا الأستاذ محمد عبد الله سرحان، على الأثر الإيجابي المتوقع لهذه الدورات في رفع كفاءة الطواقم الميدانية وقدرتها على التصرف السريع والفعال في الحالات الحرجة، مما يسهم في إنقاذ الأرواح، موجها شكره للجامعة على جهودها المبذولة في التحضير والتخطيط الدقيق للبرنامج، وتوفير كوادر تدريبية مؤهلة تلبي المعايير التي وضعتها الأونروا.



بدوره، أكد الأستاذ أيمن عناية من مركز القلب في كلية التمريض وأحد الكوادر التدريبية في البرنامج على الالتزام باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات في التدريب، مما يتيح للمتدربين فرصة تطبيق المهارات المطلوبة بشكل فعال وتحقيق أهداف التدريب بكفاءة عالية.