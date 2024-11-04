7 شهداء ومفقودون في قصف الاحتلال منزلين في بيت لاهيا شمال غزة

وطن: استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة بيت لاهيا شمال غزة.

وأعلنت مصادر طبية ومحلية، استشهاد 7 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إضافة إلى عدد من المفقودين، إثر استهداف طيران الاحتلال منزلين في شارع الحطبية بحي الصديقين في بلدة بيت لاهيا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43374 مواطنا، وإصابة 102261 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.