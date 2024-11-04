وفد من الجامعة العربية الأمريكية يزور المشرف العام على الإعلام الرسمي لتعزيز آفاق التعاون المشترك

وطن: قام وفد من الجامعة العربية الأمريكية بزيارة للمشرف العام على الإعلام الفلسطيني الوزير أحمد عساف، وكان اللقاء في المقر الرئيس لهيئة الإذاعة والتلفزيون في مدينة رام الله، بهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسات الإعلام الرسمي، ضمن إطار تعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات الوطنية.

ترأس وفد الجامعة القائم بأعمال الرئيس الدكتور براء عصفور، ونائبه لحرم رام الله الأستاذ الدكتور محمد آسيا، ومساعد رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية الدكتورة ليلى حرز الله، ومدير دائرة الإتصال والتواصل والعلاقات العامة في حرم الجامعة برام الله الأستاذة سماح نايفة.





في بداية اللقاء، رحب الوزير عساف بالوفد الضيف، وأكد على دور الإعلام في دعم المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، بالإضافة إلى دعم طلبة الجامعات من أجل تمكينهم في نقل حقيقة الأوضاع الفلسطينية للعالم.



بدوره، أكد القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور عصفور على أهمية التعليم النوعي الذي تقدمه الجامعة منذ تأسيسها، موضحًا أن الجامعة تواصل تطوير برامج أكاديمية حديثة تلبي احتياجات السوق وتتناسب مع التوجهات العصرية، مما يسهم في إعداد كفاءات متخصصة، مشيدا بالدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام الرسمي في نقل الحقائق وإبرازها في ظل التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.



وخلال اللقاء بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، منها تدريب الطلبة وتنظيم ورش عمل ومحاضرات تعريفية لتعزيز فهم الطلبة لمجالات الإعلام والإنتاج التلفزيوني والإذاعي، وتم التأكيد على أهمية تطوير المهارات العملية للطلاب من خلال برامج يكونوا مستعدين للانخراط في سوق العمل.