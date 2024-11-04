قوات الاحتلال تمنع المواطنين من قطف ثمار الزيتون في حوسان

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المواطنين من قطف ثمار الزيتون في حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير المجلس القروي في حوسان رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال منعت عددا من المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في مناطق "واد قديس ووسط مستعمرة بيتار عيليت الجاثمة على أراضي المواطنين، لقطف ثمار الزيتون.

يشار إلى أن قوات الاحتلال ومستعمريه صعّدوا اعتداءاتهم بحق المواطنين في حوسان والقرى الأخرى في المحافظة، بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون.