المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون: حماية الأرض والشعب وممتلكاته مسؤولية أولى للأجهزة الأمنية

رام الله - وطن: أكد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون" ان حماية الأرض والشعب وممتلكاته مسؤولية أولى للأجهزة الأمنية، في تعقيب منه على هجوم المستوطنين فجر اليوم على مدينة البيرة.

وطالب المؤتمر في بيان وصل لوطن نسخة عنه بامتثال قيادة السلطة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بإعلان إلغاء التنسيق الأمني واعتباره جريمة بحق شعبنا ومقاومته، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمقاومين من سجون السلطة ووقف ملاحقتهم فوراً.

كما طالب المؤتمر الى "محاسبة المسؤولين، وعلى رأسهم وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية، وإقالتهم فوراً، والإعلان عن البدء الفوري بتشكيل لجان الحراسة والحماية الشعبية للدفاع عن أبناء شعبنا وممتلكاتهم".

كما طالب المؤتمر الى "إعادة النظر في العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية لتكون إلى جانب الشعب والمدافع الرئيس عنه في مواجهة العدوان".

وقال المؤتمر في بيانه انه "في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان منذ أكثر من عام على شعبنا والشعب اللبناني الشقيق، وفي ظل التصدي الباسل للمقاومة الفلسطينية واللبنانية لهذا العدوان، يقدّم شعبنا دماء أبنائه دفاعاً عن حقوقه ومقاومته، ويواصل جيش الاحتلال ومستوطنيه عدوانهم على شعبنا وأرضنا ومزروعاتنا في الضفة، حيث يتمادى المستوطنون في حرق الأراضي ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون".

وأضاف المؤتمر "إن تمادي المستوطنين، برعاية جيش الاحتلال والمستوى السياسي، في مصادرة أراضي الأغوار وطرد المزارعين والرعاة من أراضيهم وسرقة مواشيهم، غدا نهجاً سياسياً ترعاه الدولة العبرية. وبعد الاعتداءات على قرية مآدما وإحراق عائلة دوابشة داخل منزلهم والطفل محمد ابو خضير وحرق السيارات والمحال التجارية في قرية حوارة وترمسعيا، لم تجد صرخة ابن ترمسعيا لرئيس الوزراء “احمونا أو سلحونا” آذاناً صاغية".

وتابع المؤتمر " جاءت همجية المستوطنين اليوم على مدينة البيرة، حيث أضرموا النار في المنازل وعشرات السيارات غير بعيد عن مقرات الأجهزة الأمنية التي كانت وما زالت تلاحق المقاومين ومن يساند المقاومة، من طولكرم إلى جنين وطوباس ونابلس ورام الله وبيت لحم والخليل وغيرها. وآخرها الاعتقالات في البيرة، متزامنة مع عدوان المستوطنين، كما هو الحال في بيت لحم صباح هذا اليوم".

وأضاف "إن المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون، ومعه فئات واسعة وقوى وطنية وأهلية، يطالب بأن تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤوليتها في الدفاع عن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، عوضاً عن ملاحقتهم واعتقالهم تماشياً مع التمسك بالتنسيق الأمني الذي ينبذه شعبنا، والذي طالب المجلس المركزي والمجلس الوطني بإلغائه".

واكد المؤتمر "إننا إذ ندين هذا الموقف المتفرج للأجهزة الأمنية تجاه ما يتعرض له شعبنا، والذي يتناقض مع الدور المناط بها في حماية الوطن والمواطن"