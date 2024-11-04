قدسنا الوقفية تعقد اجتماع هيئتها العامة وتنتخب مجلس إدارة جديد

وطن: عقدت مؤسسة قدسنا الوقفية اجتماع هيئتها العامة العادي وغير العادي بحضور الرئيس الفخري منيب رشيد المصري، وسماحة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا، والمطران عطا الله حنا وأ.د. عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس، ومعروف الرفاعي ممثلا عن محافظ القدس وسمية العلوي البلوشي ممثلة عن وزارة الداخلية وفؤاد عابدين رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية ولفيف من الشخصيات المقدسية وأعضاء الهيئة العامة .

وبدأت الاجتماعات بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ محمد سحويل تبعها السلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وعرض شريط مصور يستعرض إنجازات مؤسسة قدسنا خلال العام 2023.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات لمنيب المصري والشيخ عكرمة صبري والمطران عطا الله حنا ولمعروف الرفاعي نيابة عن محافظ القدس اللواء عدنان غيث حيث أشادوا خلالها بجهود ودور مؤسسة قدسنا الخيري والتنموي في مدينة القدس ومشاريعها التي تساهم في تعزيز صمود المقدسيين.

وترأس اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية أ.د. عماد أبو كشك وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني تم اعتماد التقريرين الإداري والمالي لعام 2023 بعد استعراض ممثل مجموعة طلال أبو غزالة شريف الخطيب لنتائج التدقيق، وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2023 وقبول استقالة أعضاء المجلس لانتهاء الولاية الزمنية للمجلس وانتخاب مجلس إدارة جديد يضم اياد عادل محمد الزيتاوي، دينا محمد عبد الرحمن المساعيد، شادي حمدي محمد القواسمي، عماد فائق شريف أبو كشك، فراس ابراهيم محمد زغل، فراس كمال محمد تيم، كمال محمد داوود عبيدات، مجدي محمود حامد زغير، موسى أكرم محمد الجعبة، موفق فخري محمد علي دراغمة، نادر صالح عبد السلايمة، هند الياس خوري، يوسف حنا يوسف بركات.

وخلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من النظام الأساسي لتكون ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات بدلًا من سنتين.