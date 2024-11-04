تيسير خالد يدعو وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية الى تقديم استقالاتهم

رام الله - وطن: دعا تيسير خالد، القيادي في الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه وزير الداخلية وقادة الاجهزة الأمنية الفلسطينية الى تقديم استقالاتهم لإخفاقهم في توفير الحد الأدنى من الأمن والأمان للمواطنين الفلسطينيين وممتنلكاتهم في مواجهة ارهاب المستوطنين، الذي بدأ يأخذ أبعادا خطيرة، خاصة في ظل الحرب الوحشية، التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس .

جاء ذلك في ضوء قيام المستوطنين بعمل ارهابي غير مسبوق فجر اليوم الاثنين، ومهاجمتهم المنطقة الصناعية في مدينة البيرة وحرق بناية وعدد من المركبات فيها، تجاوز العشرين مركبة وخط شعارات عنصرية كريهة قبل أن ينسحبوادون ان يعترضهم أحد ويمنعهم من ارتكاب هذه الجريمة الارهابية في هذه المنطقة بالذات، التي تعرضت في السابق لمثل هذه الاعتداءات ولو على نحو أقل .

كما دعا تيسير خالد مجلس الوزراء الفلسطيني ، أمام هذا الحدث الإجرامي ، إلى اتخاذ قرار جريء بمد ولاية القضاء والمحاكم الوطنية الفلسطينية لتشمل جميع المتواجدين على اراضي دولة فلسطين ، بمن فيهم المستوطنين ، وما يترتب على ذلك من تدابير بما فيها الاعتقال ، وذلك استنادا للحق السيادي في ممارسة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وتصويت الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة في أيار الماضي لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنح دولة فلسطين حقوقا إضافية ، بعد ان استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.