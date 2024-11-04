شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيـار الكهربـائي في مناطق من بيت لحم

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

يوم الثلاثاء الموافق 5/11/2024 :

أجزاء من حوسان وتشمل: منطقة المطينة كاملة ، مجلس حوسان ، منطقة المنتجع ومنطقة ملف القلع والمنطقة المحيطة.



وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.