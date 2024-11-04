شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل ومرافق في النصيرات وخان يونس

وطن: أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة قدوحة في بلوك (C) بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتم نقلهما إلى مستشفى العودة، حيث تواصل الفرق الطبية جهودها لإنقاذ المصاب الذي وصفت حالته بالحرجة.

وفي تصعيد لاحق، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا آخر لعائلة النباهين في مخيم 2 بالنصيرات، ما أسفر عن إصابات وأضرار بالغة.

وفي الوقت ذاته، قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية شواطئ مخيم النصيرات بعدة قذائف، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي القاطنين في المنطقة.

كما نقل المسعفون خمسة جرحى من منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس، حيث استهدفت غارة لطائرة مسيرة إسرائيلية منزلًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.

تأتي هذه الهجمات في إطار موجة من القصف المكثف الذي يستهدف عدة مناطق في قطاع غزة، ما يعمّق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.