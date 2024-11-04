الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم طفل من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خمسة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت بآلياتها العسكرية أحياء خلة العين، وعصيدة، وشعب السير، والبياضة، ووسط بيت أمر، واعتقلت كلا من: صخر عايد قوقاس اخليل (45 عاما)، ومحمد وحيد حمدي أبو مارية (23 عاما)، وبهاء بسام حمد العلامي (22 عاما)، والطفل محمد باسم محمد سعيد عطية (14 عاما)، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة وعبثت بمحتوياتها، وتعمد جنود الاحتلال القاء قنابل الصوت داخل منزل الأسير وحيد حمدي أبو مارية، واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين في البلدة واستولوا على أربع مركبات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من حدب الفوار جنوب الخليل، الشاب أشرف عصفور.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.