الاحتلال يبلغ الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية مع الأونروا

رام الله - وطن: أبلغ وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقية تنظيم عمليات وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والمعمول بها منذ العام 1967، وجاء ذلك بعد أن صادق الكنيست في الأسبوع الماضي على قانون يتم بموجبه وقف أنشطة الأونروا في البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن إخطار "إسرائيل" الرسمي للأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية مع الأونروا، سيثير معركة قانونية من قبل الفلسطينيين ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالإضافة إلى تحركات من جانب الدول ضد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت خارجية الاحتلال في رسالة لإخطار الأمم المتحدة بالقرار، الأحد، إن إسرائيل "تسحب طلبها الموجه إلى الأونروا، كما هو مذكور في (تبادل للمذكرات بين إسرائيل والأونروا التي تشكل اتفاقاً بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) المؤرخ 14 يونيو 1967"، وذلك "بناءً على التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي".

وأضافت الرسالة، التي نشرها مراسل موقع "أكسيوس" في حسابه على منصة "إكس"، أن القرار "سيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة ثلاثة أشهر"، وخلال هذه الفترة، وبعدها، "ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تيسير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوض أمن إسرائيل".