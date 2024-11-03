القوات اليمنية المسلحة: شركات الشحن الإسرائيلية تُحاول بيع اصولها ونحذر من التعامل معها

وطن: قال المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة، يحيى سريع، أن شركات الشحن البحري التابعة للاحتلال الإسرائيلي بدأت ببيع أصولها من السفن إلى شركات أخرى، وفقًا لمعلومات استخباراتية تشير إلى نقل ملكية هذه السفن أو تسجيلها بأسماء جهات مختلفة.

وأكد سريع أن القوات اليمنية لن تعترف بأي تغيير في ملكية أو علم السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، محذرًا جميع الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن، حيث تعتبر خاضعة للعقوبات ومحظور عليها العبور في منطقة عمليات القوات اليمنية.

وأوضح المتحدث أن الحصار البحري المفروض على الاحتلال الإسرائيلي سيستمر، وسيتم استهداف جميع السفن التابعة أو المرتبطة به أو التي تتجه نحو موانئه، حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.