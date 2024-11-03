إصابات مؤكدة.. حزب الله ينشر مشاهد استهداف تجمّع لجنود الاحتلال بين كفركلا ودير ميماس

وطن: نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله-، مساء الأحد، مشاهد من استهداف مجاهديه تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي بين بلدتي كفركلا ودير ميماس الحدوديتين في جنوبي لبنان.

وأظهرت المشاهد نقطتين لتجمع الجنود قرب أحد المباني، ونقطة أخرى لهؤلاء الجنود فوق المبنى وهم يحاولون رفع علم كبير للاحتلال على سطح المبنى، حيث قام مقاتلو المقاومة بإطلاق الصواريخ الموجّهة في اتجاههم.

وأظهرت المشاهد كتلة كبيرة من النيران لحظة استهدافهم بصاروخ موجّه بشكل مباشر، محققاً إصابات مؤكًدة بين قتيل وجريح في صفوفهم.

كما بينّت المشاهد جنود الاحتلال وهم يركضون هرباً للاختباء في المبنى المجاور، فيما أظهر مشهد آخر معاودة المقاومة استهدافهم بصاروخ آخر في نفس النقطة.

وبعد عملية الاستهداف حاول جنود الاحتلال التغطية بالدخان لسحب الجنود القتلى والمصابين في صفوفهم.

وفي وقت سابق اليوم، كشف حزب الله عن منشأة "عماد 5"، وبثّ الإعلام الحربي فيديو بعنوان "لن نترك الساح .. لن نُسقِط السلاح"، واستعرض المنشأة التي تختزن قدرات صاروخية للحزب.

وعرضت المقاطع المصوّرة مقاتلين من حزب الله داخل منشأة تحت الأرض، لتظهرهم يجهزون صواريخ نوعية بما يسمح بإطلاقها من مرابطها في المنشأة.

وبيّنت المشاهد صورة للشهيد نصر الله مرفقةً بتعهّد "قسماً بدمك".

وبتاريخ الـ16 من شهر آب/أغسطس 2024، كشف حزب الله عن منشأة "عماد 4" تحت الأرض، من خلال مشاهد بثّها الإعلام الحربي، وقد استعرضت حينها أيضاً جزءاً من القدرات الصاروخية للمقاومة الإسلامية.



