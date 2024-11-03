الرئيس يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

وطن: استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأطلع الرئيس، أبو الغيط على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، ولتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجهود العربية والدولية المأمولة خلال قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في مدينة الرياض، التي ستعقد في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ومن الجامعة العربية الأمين المساعد السفير حسام زكي.