المقاومة تستهدف الاحتلال في محور "نتساريم" بمسيّرة "زواري" وصواريخ.. وتدك آلياته في النصيرات

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، استهدفها موقعاً عسكرياً تابعاً للاحتلال في محور "نتساريم" بطائرة "زواري" المسيّرة.

وفي عملية مشتركة مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، قصف الكتائب محور "نتساريم"، بصاروخين من نوع 107.

وعرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من دكَّ آليات "جيش" الاحتلال المتوغلة شمال مخيم النصيرات، بقذائف "الهاون" وصواريخ قصيرة المدى.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت كتائب شهداء الأقصى إسقاطها طائرة تابعة لجيش الاحتلال من نوع "درون" خلال تنفيذها مهام إستخبارية في أجواء قاطع شرق غزة.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قد نشرت مشاهد توثق سيطرة مقاتليها على طائرات من دون طيار يستخدمها جيش الاحتلال لتنفيذ مهمات استخبارية في سماء مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة بأنّ "المقاومة تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في المناطق الغربية من مدينة رفح، جنوبي قطاع غزّة".

واليوم، أقرّ جيش الاحتلال، بمقتل جندي "من جراء انفجار قنبلة يدوية شمالي قطاع غزة"، أمس السبت، وكذلك، أقرّ بإصابة ضابط هندسة قتالية في "الكتيبة 601 - اللواء 401" بجراح خطيرة، اليوم، خلال معركة دارت شمالي قطاع غزة.





